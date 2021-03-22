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قطاع الأعمال: أشرف الخولي عضوا منتدبا للقابضة للأدوية و"حجازي" رئيسا غير تنفيذي

10:41 ص الإثنين 22 مارس 2021
قطاع الأعمال: أشرف الخولي عضوا منتدبا للقابضة للأدوية و"حجازي" رئيسا غير تنفيذي

هشام توفيق

كتبت - شيماء حفظي:

أصدر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قرارا بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - لمدة ثلاث سنوات.

وتضمن القرار تكليف الدكتور أحمد معتز فتحي حجازي قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة "غير تنفيذي" ، والدكتور أشرف أحمد عبد العزيز الخولى للقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذي، والدكتور جمال صلاح الدين محمود عوض للقيام بأعمال عضو منتدب للشؤون المالية والاستثمار، وذلك لحين استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

كما تضمن القرار تكليف، كل من عادل صابر درويش إبراهيم، محمد هشام عطوة منصور الكبير، ممدوح أحمد محمد عمارة (ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر) ، بالإضافة إلى ممثل وزارة المالية، للقيام بأعمال أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.

ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل العمل بتعديلات قانون قطاع الأعمال العام الصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ، والتي تضمنت الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومراعاة قواعد التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الإدارة، ووجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة، وتمثيل العمال، مع التزام الشركات بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة.

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال الشركة القابضة للأدوية الدكتور أحمد معتز فتحي حجازي

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