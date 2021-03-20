وزير البترول يستعرض مستجدات تطوير مستودع التعاون بمسطرد باستثمارات 400 مليون جنيه

كتب-مصطفى عيد:

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا للجنة الجغرافية لمنطقة مسطرد البترولية، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

وأكد الملا على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي ورفع كفاءة تلك المنظومة باستمرار بما يحقق أهداف تأمين بيئة الأعمال والحفاظ على الكوادر والمنشآت والمعدات.

وأضاف أن المشروعات التي تشهدها المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد لرفع كفاءتها تتسم بالبناء على ما تحقق وإضافة أبعاد تأمينية وتنفيذ توسعات مطلوبة وزيادة التكامل بين الشركات العاملة بالمنطقة الجغرافية لتحقيق التوافق الكامل فيما يخص البيئة والأمن الصناعي ووفق الأكواد العالمية المعمول بها في صناعات التكرير والنقل والتوزيع والتداول.

وتناول الاجتماع موقف تقدم الأعمال في مشروعات التطوير الجارية بالمنطقة للوقوف على أخر تطورات تنفيذها، حيث تم استعراض مستجدات مشروع تطوير مستودع التعاون للبترول بمسطرد الجاري حاليا بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه واستعراض ما تم إنجازه في تجديد مستودعات التخزين ومنصة الشحن والخدمات الخاصة بها بهدف العمل وفق أحدث المعايير العالمية في مجال الشحن لسيارات نقل الوقود الصهريجية.

وشهد الاجتماع استعراض مشروع تطوير شبكة خطوط أنابيب البترول بمنطقة مسطرد ودعمها بوسائل السلامة في إطار خطط تطوير المناطق الجغرافية البترولية وتعزيز قدرات الأمن الصناعي وتحقيق التوافق البيئي.

وذكر البيان أن الملا أجرى ومرافقوه جولة تفقدية بمنطقة مسطرد البترولية تابع خلالها انتظام الأعمال في مصفاتي القاهرة والمصرية لتكرير البترول وشبكة نقل وتداول الخام والمتتجات البترولية بشركة أنابيب البترول وكذلك أعمال تطوير مستودعات التعاون ومصر للبترول.

وقال الملا إن خلال الجولة التفقدية على أهمية الاستمرار برفع الوعي ومتابعة التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حفاظاً على العاملين وأسرهم.

وأشاد الملا بما تحقق من نتائج أعمال ساهمت في استقرار سوق المنتجات البترولية بالرغم من الجائحة، أن المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد أحد الأجنحة الرئيسية في تلبية احتياجات قطاع كبير من مستهلكي المنتجات البترولية بمصر.

ورافق الوزير خلال الجولة المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبيه للتكرير الكيميائي أشرف الشامي والتخطيط المهندس أيمن عمارة ومساعده للأمن والسلامة الكيميائي جمال فتحي والمهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجيت والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتداول المنتجات البترولية ورؤساء الشركات بمنطقة مسطرد البترولية.