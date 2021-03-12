قطاع الأعمال تدرس مع الإنتاج الحربي و"العربية للتصنيع" جدوى إنشاء مصنع إطارات مركبات

كتبت – شيماء حفظي:

اتفق هشام توفيق" وزير قطاع الأعمال العام ، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على دراسة الجدوى النهائية لإنشاء مصنع إنتاج الإطارات بكافة أنواعها ،المقرر إقامته بالشراكة بين وزارات قطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع .

وجرت المباحثات النهائية عبر الفيديو كونفرانس مع شركة "رونالد برجر" الألمانية، إحدى الشركات الاستشارية العالمية ومقرها فرنسا، التي تم تكليفها بإعداد دراسات الجدوي التسويقية والمالية والاقتصادية لمشروع إطارات السيارات.

ووفقا لبيان من الوزارة اليوم الجمعة، قال الوزير هشام توفيق، إن هذا التعاون يعد خطوة هامة لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في صناعة الإطارات وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية، فضلا عن تعزيز مثل هذا النوع من الإستثمارات المحلية، وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، لتلبية احتياجات السوق المحلي وإحلال الواردات من الإطارات بالإضافة إلى التصدير للخارج.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا التعاون يعكس التكامل بين "الإنتاج الحربي" ومختلف الجهات التصنيعية بالدولة ومنها وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع.

وأكد مرسي، حرص وزارة الإنتاج الحربي التام على توجيه الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها لتنفيذ مختلف المشروعات القومية بالدولة والتي تعود بالنفع على المواطن والإقتصاد القومي للبلاد.

وأوضح التراس، أنه تم مناقشة وبحث كافة جوانب دراسة الجدوي النهائية من شركة "رونالد برجر" العالمية بشأن تأسيس تحالف صناعي وطني قوي لصناعة إطارات المركبات من كافة الأنواع ومنها سيارات الركوب والنقل والأوتوبيسات والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة>

وأكد رئيس العربية للتصنيع، أن هذا التعاون يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.