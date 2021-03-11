لجنة حكومية لتحديد أماكن محطات شحن السيارات الكهربائية بالقاهرة والجيزة

كتبت- شيماء حفظي:

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعاً مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لبحث الأماكن المقترحة لإنشاء محطات تمويل السيارات الكهربائية بالقاهرة والجيزة.

وبحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم الخميس، شارك في اللقاء، الذي تم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كلٌ من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقال توفيق إن الاجتماع تناول إجراءات وخطوات تحديد أماكن محطات الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية، وذلك في ضوء خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء شركة النصر للسيارات وإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، وجهود توفير حزمة من المحفزات لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية.

وأضاف وزير قطاع الأعمال أن الوزارة اقترحت عددا من الأماكن لإقامة محطات شحن المركبات سواء في الجراجات العامة أو مواقف وأماكن تجمعات سيارات الأجرة (التاكسي).

كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الشركات الخاصة التي سيكون مطلوبا منها إنشاء وإدارة 3000 وحدة شحن مزدوجة تخدم 6000 سيارة في نفس الوقت خلال 3 سنوات، بحسب الوزير.

وأشار الوزير إلى وزارة قطاع الأعمال تنسق أيضا مع وزارة الكهرباء لتحديد سعر منافس للكهرباء ورسوم الشحن بما يوفر تنافسية للسيارات الكهربائية، وكذلك ستقوم شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ البنية التحتية المطلوبة في الأماكن التي سيتم تحديدها قريبا.

وقال اللواء محمود شعراوي إن الاجتماع شهد أيضاً استعراض خريطة للأماكن المقترحة لمحطات الشحن الكهربائي للسيارات بأنواعها المختلفة سواء في المواقف الرسمية والعامة وأماكن تجمعات سيارات الأجرة أو الجراجات العامة في محافظات القاهرة الكبرى.

وأضاف شعراوي أنه تم التأكيد علي أهمية إعادة الشيء لأصله من جانب شركات القطاع الخاص الراغبة في الدخول بهذا المجال فيما يخص الأعمال الإنشائية لمحطات الشحن الكهربائي الجديدة، بإلاضافة لمسئولية الشركات أيضاً عن عملية تأمين لتلك المحطات وعدم تحمل المحليات أية مسئوليات عن ذلك.

وأشار إلى أهمية بحث بعض الحوافز والتسهيلات لتشجيع المواطنين والسائقين للتوجه للسيارات الكهربائية في إطار خطط الدولة لتوطين صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة والاعتماد على مصادر الطاقة من الغاز الطبيعي والكهرباء كبديل للوقود التقليدي.

وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين والمحافظتين لتحديد المواقع المرشحة لتلك المحطات بشكل نهائي خاصة بعد عرض المحافظين لبعض الأماكن والمقترحات في هذا الشأن.