صعود طفيف لمؤشر البورصة الرئيسي في نهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة في نهاية تعاملات اليوم الأحد بلغت 0.03% إلى مستوى 11602 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.18%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.04%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 35.81 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 30.61 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 5.20 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة بلغت 0.17% إلى مستوى 11598 نقطة.