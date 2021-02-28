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مبادرة أخبار Google تطلق تحدي الابتكار في مصر والشرق الأوسط للسنة الثانية على التوالي

07:28 م الأحد 28 فبراير 2021
مبادرة أخبار Google تطلق تحدي الابتكار في مصر والشرق الأوسط للسنة الثانية على التوالي

تحدي الابتكار من مبادرة أخبار Google

القاهرة- مصراوي:

أطلقت شركة جوجل للسنة الثانية على التوالي تحدي الابتكار من مبادرة أخبار Google في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، ودعت إلى تقديم مشاريع تزيد تفاعل القارئ وتطبق نماذج عمل جديدة لبناء مستقبل أقوى للصحافة.

وكانت شركة جوجل اختارت السنة الماضية 21 مشروعًا من 13 دولة من بينهم الإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان والمغرب والعراق وتركيا وساحل العاج وكينيا وأفريقيا الجنوبية ورواندا ونيجيريا وغانا، بحسب البيان.

وذكر البيان أنه في الإمارات، قدمت صحيفة The National مشروعًا لتحويل الأخبار النصية عالية الجودة إلى أخبار صوتية في الوقت الفعلي باللغتين الإنجليزية والعربية. زفي لبنان، طورت صحيفة L'Orient le Jour مشروع ولاء جديد ومنصة تفاعلية لتقديم امتيازات مخصصة للمشتركين . أما في الأردن فقد طوّر موقع البودكاست الناشئ "صوت" منصة استضافة جديدة لبودكاست الأخبار العربية.

وقالت جوجل إن باب التقديم والاشتراك مفتوح من اليوم وحتى 12 أبريل، وتعتبر مؤسسات النشر والمواقع الإخبارية على الإنترنت ومؤسسات الأخبار الناشئة والمؤسسات المحلية في القطاع الإخباري كلها مؤهلة للتقديم.

وسوف يتم تقييم المشاريع على أساس خمسة معايير هي: التأثير على البيئة الإخبارية، والابتكار، والتنوع، والجدوى. وتكون المشاريع المختارة مؤهلة للحصول على ما يصل إلى 150 ألف دولار شرط ألا تتخطى القيمة نسبة 70% من إجمالي تكلفة المشروع. ولن يتم تمويل المشاريع التحريرية البحت وإنما سيتم التركيز على المشاريع التي تهدف إلى زيادة تفاعل القارئ والتي تحاول توظيف نماذج عمل جديدة.

مبادرة أخبار جوجل شركة جوجل الإمارات الأردن

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