توقعات بارتفاع واردات مصر من القمح خلال الموسم الجديد (إنفوجرافيك تفاعلي)
كتبت-ياسمين سليم:
تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع العجز بين إنتاج مصر واستهلاكها من القمح خلال الموسم الجديد (2020- 2021) ليصل إلى 13.1 مليون طن مقابل 12.71 مليون طن في الموسم الماضي (2019- 2020).
وستلجأ مصر للاستيراد لسد الفجوة يين الإنتاج والاستهلاك.
ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، ويبدأ موسم الإنتاج المحلي في بداية أبريل من كل عام.
وسترتفع وارادت مصر من القمح في الموسم الجديد بقيمة طفيفة لتصل إلى 14.3 مليون طن مقابل 14.1 مليون طن الموسم الماضي.
كما سيرتفع الإنتاج المحلي من القمح ليبلغ 140 ألف طن في الموسم الجديد.
ويوضح الإنفوجرافيك التالي الكمية المتوقعة لإنتاج واستهلاك وواردات مصر خلال موسم القمح الجديد الذي سيبدأ قريبًا.
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