توقيع عقد إنشاء مجمع "العالمية للميثانول" بالعين السخنة باستثمارات 2.6 مليار دولار

كتبت- ياسمين سليم:

وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقد إنشاء مشروع الشركة العالمية للميثانول ومشتقاته أكبر مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول والأمونيا ومشتقاته بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة بتكلفة 2.6 مليار دولار.

وقال بيان من المنطقة الاقتصادية اليوم الثلاثاء إن وقع العقد عبد الناصر رفاعي، رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبوقير للأسمدة ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للميثانول، والمهندس أيمن كامل المدير العام للشركة العالمية.

وذكر البيان أن توقيع العقد يأتي بهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول والأمونيا، حيث يقام المشروع على مساحة 2 مليون متر مربع ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية أحد أهم مطوري المنطقة الاقتصادية بالقطاع الجنوبي بالعين السخنة، بالإضافة إلى مساحات تخزينية للمجمع بميناء السخنة بمساحة 50 ألف متر مربع لتحقيق التكامل المطلوب بين المنطقة الصناعية والميناء بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2,6 مليار دولار.

وينفذ المشروع على مرحلتين الأولى ثلاث سنوات تنتهي في 2025 بتكلفة استثمارية حوالي 1,6 مليار دولار والمرحلة الثانية تقدر تكلفتها الاستثمارية بحوالي مليار دولار تنفذ على ثلاث سنوات.

وبحسب البيان فإنه يعد الغرض من هذا المجمع الصناعي هو تحقيق قيمة مضافة في هذه الصناعة، بالإضافة إلى خلق فرص تصديرية للمواد المنتجة، وتوطين هذه الصناعة حيث أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة من المرحلة الأولى من المشروع هي مليون طن ميثانول و400 ألف طن أمونيا سنوياً.

وقال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هذا المشروع الطموح يأتي في إطار خطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات من المنتجات البتروكيماوية حيث يستهدف المجمع تصدير منتجاته بنسبة 100%، كما يعد واحداً من أركان استراتيجية الهيئة الاقتصادية في توطين صناعات البتروكيماويات في المنطقة.

وأضاف أن المشروع يسهم في أن تتبوأ المنطقة الاقتصادية خاصة منطقة السخنة مكانة مميزة في مجال إنتاج العديد من المنتجات البتروكيماوية والبترولية، اعتماداً على الخبرات والإمكانيات المتاحة لدى الشركات الشريكة بهذا العقد، بالإضافة إلى تحقيق القيمة المضافة من هذه المنتجات وبالتالي تقليل تكاليف استيرادها، وتصدير الفائض لتحقيق دخل إضافي من العملة الأجنبية.

وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية أن مجمع "العالمية للميثانول" يوفر حوالي 1,200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، تحقيقاً لمرتكزات رؤية المنطقة الاقتصادية في توفير مليون فرصة عمل بحلول 2030، وهو دوماً الهدف المنشود للمنطقة في تعاقدات والتزامات الهيئة مع شركائها، لافتاً إلى أن أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة تساهم في سهولة عمليات تصدير المنتجات البتروكيماوية للخارج لقرب وتكامل المنطقة الصناعية والميناء الذي يعد أهم الموانئ المحورية على البحر الأحمر.

يذكر أن الهيكل المؤسسي لمجمع العالمية للميثانول يضم كبرى الشركات المحلية العاملة في مجال البتروكيماويات وهي شركة أبو قير للأسمدة وشركة حلوان للأسمدة وشركة الأهلي كابيتال إحدى الشركات المتخصصة في الاستشارات المالية، وهو أكبر مجمع لصناعات الميثانول ومشتقاته في المنطقة الصناعية بالسخنة.