استقبل الأنبا سيميون بابادوبولوس، مطران دير سانت كاترين، اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، داخل الدير، وذلك خلال زيارة المحافظ لمدينة سانت كاترين لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع “التجلي الأعظم” وخطط التنمية الشاملة بالمنطقة.

المطران يرحب بالمحافظ

ورحّب مطران الدير بالمحافظ، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة، ومقدمًا له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه، ومؤكدًا ثقته في قيادته للمحافظة خلال المرحلة المقبلة.

إشادة الدير بجهود الدولة

كما أشاد مطران الدير بجهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية، مشيرًا إلى ما تشهده مختلف القطاعات من تطور ملحوظ، ومطالبًا بنقل تحياته وتقديره إلى رئيس الجمهورية.

دير سانت كاترين محطة روحانية

من جانبه، أعرب محافظ جنوب سيناء، عن سعادته بزيارة الدير، مؤكدًا أنه يمثل محطة روحانية خاصة، لِما يتمتع به المكان من قدسية ومكانة دينية عالمية.

وأكد أن دير سانت كاترين ورهبانه يمثلون جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني المصري، مشددًا على أن العلاقة بين المحافظة والدير تقوم على التعاون الكامل والتفاهم المشترك، وأن أي تباين في وجهات النظر يتم التعامل معه في إطار من الاحترام المتبادل.

اهتمام القيادة السياسية بالدير

وأكد المحافظ أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير مدينة سانت كاترين من خلال مشروع "التجلي الأعظم"، باعتباره أحد أبرز المشروعات القومية.

وأوضح أن أعمال التطوير تُنفذ وفق رؤية متكاملة تراعي الحفاظ على الطابع البيئي والتراثي للمنطقة، دون المساس بالطقوس الدينية، أو نمط الحياة الرهبانية داخل الدير، مع الالتزام الكامل بصون قدسية المكان.

توفير كافة احتياجات الدير

كما وجّه المحافظ بسرعة الاستجابة لكافة احتياجات الدير ومتطلباته، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية خلال الفترة المقبلة لضمان تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، وبما يحقق التوازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على الهوية الروحية والتاريخية للمدينة.

تقديم الوثيقة المحمدية للمحافظ

وفي ختام الزيارة،، قدّم مطران الدير عددًا من الهدايا التذكارية للمحافظ، من بينها كتاب عن تاريخ سيناء، ونسخة من "الوثيقة المحمدية" ، تقديرًا لجهوده وحرصه على تعزيز أواصر التعاون والتواصل.