بدأت منظومة النقل الداخلي بمحافظة المنوفية تشغيل حافلات جديدة "ميني باص" على خط الباجور – السادات، في خطوة تستهدف تخفيف معاناة المواطنين وتحسين خدمات المواصلات بين المدن.

خط الباجور – السادات

تنطلق الحافلات من ميدان الباجور متجهة إلى مدينة السادات في تمام السادسة صباحًا، لتخدم شريحة كبيرة من الطلاب والعاملين، خاصة المترددين على جامعة مدينة السادات والجهات الحكومية المختلفة، في ظل تزايد الاحتياج لوسيلة نقل آمنة ومنتظمة بين المدينتين.

خلفية الشكاوى

جاء تشغيل الخط الجديد استجابة لمطالب متكررة من الأهالي، بسبب معاناتهم من وسائل النقل الخاصة، والتي شهدت تكدسًا ملحوظًا وزيادة في أعداد الركاب داخل السيارة الواحدة، ما تسبب في حالة من الاستياء بين المواطنين، خاصة مع طول المسافة بين المدينتين.

تحركات لتوسيع الخدمة

وفي السياق ذاته، تدرس الأجهزة التنفيذية التوسع في تشغيل خطوط جديدة بعدد من المراكز، حيث يجري الإعداد لتسيير خطوط تربط بين منوف وأشمون، وأخرى بين سرس الليان وشبين الكوم، بما يسهم في تحسين شبكة النقل الداخلي وتغطية احتياجات المواطنين.

تحسين منظومة النقل

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل الجماعي، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وانتظامًا، بما يحقق راحة المواطنين ويقلل الاعتماد على وسائل النقل العشوائية.