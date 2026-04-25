تشغيل أتوبيسات جديدة بين الباجور والسادات استجابة لمطالب الأهالي

كتب : أحمد الباهي

11:40 ص 25/04/2026

محافظ المنوفية اللواء عمرو الغريب

بدأت منظومة النقل الداخلي بمحافظة المنوفية تشغيل حافلات جديدة "ميني باص" على خط الباجور – السادات، في خطوة تستهدف تخفيف معاناة المواطنين وتحسين خدمات المواصلات بين المدن.

خط الباجور – السادات

تنطلق الحافلات من ميدان الباجور متجهة إلى مدينة السادات في تمام السادسة صباحًا، لتخدم شريحة كبيرة من الطلاب والعاملين، خاصة المترددين على جامعة مدينة السادات والجهات الحكومية المختلفة، في ظل تزايد الاحتياج لوسيلة نقل آمنة ومنتظمة بين المدينتين.

خلفية الشكاوى

جاء تشغيل الخط الجديد استجابة لمطالب متكررة من الأهالي، بسبب معاناتهم من وسائل النقل الخاصة، والتي شهدت تكدسًا ملحوظًا وزيادة في أعداد الركاب داخل السيارة الواحدة، ما تسبب في حالة من الاستياء بين المواطنين، خاصة مع طول المسافة بين المدينتين.

تحركات لتوسيع الخدمة

وفي السياق ذاته، تدرس الأجهزة التنفيذية التوسع في تشغيل خطوط جديدة بعدد من المراكز، حيث يجري الإعداد لتسيير خطوط تربط بين منوف وأشمون، وأخرى بين سرس الليان وشبين الكوم، بما يسهم في تحسين شبكة النقل الداخلي وتغطية احتياجات المواطنين.

تحسين منظومة النقل

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل الجماعي، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وانتظامًا، بما يحقق راحة المواطنين ويقلل الاعتماد على وسائل النقل العشوائية.

المنوفية نقل داخلي الباجور - السادات مواصلات





أحدث الموضوعات

ناصف ساويرس يغلق مكتب عائلته في لندن بعد مغادرة بريطانيا.. ما الأسباب وإلى
اقتصاد

ناصف ساويرس يغلق مكتب عائلته في لندن بعد مغادرة بريطانيا.. ما الأسباب وإلى
"أطمئنكم مهما تعاظمت التحديات" رسائل مهمة من الرئيس السيسي في ذكرى تحرير
مصراوى TV

"أطمئنكم مهما تعاظمت التحديات" رسائل مهمة من الرئيس السيسي في ذكرى تحرير
بعد جدل ضياء العوضي.. فيديو قديم ليوسف منصور يحكي قصة تعافيه من السرطان
زووم

بعد جدل ضياء العوضي.. فيديو قديم ليوسف منصور يحكي قصة تعافيه من السرطان
غياب 12 لاعبا.. قمة الأهلي وبيراميدز تحت ضغط الإصابات والإيقافات
رياضة محلية

غياب 12 لاعبا.. قمة الأهلي وبيراميدز تحت ضغط الإصابات والإيقافات
"الشيوخ" يناقش إدراج "الأخلاق" كمادة دراسية لمواجهة التنمر
أخبار مصر

"الشيوخ" يناقش إدراج "الأخلاق" كمادة دراسية لمواجهة التنمر

أخبار

المزيد

