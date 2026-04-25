السيسي يهنئ الشعب بذكرى تحرير سيناء: ستظل رمزًا للصمود والتنمية

كتب : محمد نصار

11:52 ص 25/04/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وقال الرئيس، عبر حسابه على فيسبوك، قبل قليل: "أتوجه إلى شعب مصر العظيم بخالص التهنئة، في ذكرى تحرير سيناء، مستلهمين من هذا اليوم الخالد معاني العزة والإرادة والفداء، وستظل سيناء رمزًا للصمود وبوابة للأمان وواحة للتنمية والبناء".

وأضاف الرئيس: "حفظ الله مصر، وأدام عليها الأمن والاستقرار".


