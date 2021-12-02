اقتصادية قناة السويس تبحث فرص الاستثمار والتعاون مع بلغاريا

كتبت - ياسمين سليم:

بحث وليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع دانييلا فيزيقا وزيرة الاقتصاد البلغارية والوفد المرافق لها؛ سبل التعاون المشترك مع الهيئة، وكذلك فرص الاستثمار بالمنطقة والتعرف على الصناعات الموجودة والمستهدفة للمنطقة في مجالات متنوعة، بحضور ديان أنجليوف كاتراتشيف سفير بلغاريا بالقاهرة، بحسب بيان من الهيئة اليوم الخميس.

وخلال اللقاء قدم المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية عرضاً وافياً عن المنطقة وأهميتها كمركز اقتصادي متكامل على المستوى الإقليمي والعالمي، والتطورات التي تشهدها المنطقة، وكذلك ما تتمتع به من مميزات سواء بالموقع الجغرافي أو الحوافز الضريبية والجمركية وماتتمتع به المنطقة من وجود 6 موانئ بحرية ملاصقة للمناطق الصناعية التابعة وتخدم على مشروعاتها القائمة وأيضاً مدى استفادة المستثمرين والشركات العاملة من متاخمة الموانئ لمشروعاتهم الذي يسهل من حركة الاستيراد والتصدير للأسواق العالمية، نظراً لإطلالها على البحرين الأحمر والمتوسط مرورًا بأهم مجرى ملاحي عالمي "قناة السويس".

وعرض المدير التنفيذي شرحاً عن المناطق الصناعية المتكاملة التي تتضمن ميناء ومنطقة صناعية ولوجستية وهي مناطق مؤهلة ببنية تحتية ومرافق ومحطات تحلية مياه وكهرباء تخدم المستثمرين بشكل متكامل، ومن هذه المناطق منطقتي السخنة وشرق بورسعيد، حيث تتمتعان بالتواجد الجغرافي شمال وجنوب قناة السويس مما يتيح النفاذ لجميع الأسواق الأوروبية والآسيوية والإقليمية.

وعرض جمال الدين، الصناعات المستهدفة التي تعمل الهيئة على اجتذابها حتى العام ٢٠٢٥، وكذلك الاتفاقيات التجارية والدولية التي تسهل الصادرات والواردات من وإلى المنطقة للأسواق العالمية.

كما تطرق اللقاء آليات إنشاء هذه المنطقة والحوافز التي ستتمتع بها والفرص أمام الشركات البلغارية، حيث يدرس الجانب البلغاري أفضل طرق التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ،مشيدة بما تشهده مصر من مشروعات تنموية ضخمة وتطورات هامة على مختلف الأصعدة والنشاط الملحوظ في تعميق وتوطين الصناعات التي يتجه العالم نحوها، قائلة

"أنتم على الطريق الصحيح".

وأضافت خلال اللقاء أنه توجد فرص هامة لتعزيز التعاون بين الجانبين، حيث أبدت اهتماماً بالتعرف على خطة المنطقة الاقتصادية بشأن التركيز على الصناعات الدوائية وصناعة البطاريات الكهربائية ومستلزمات المركبات، ومرتكزات عمل المنطقة نحو توطين صناعة الهيدروجين الأخضر وكذلك ما تقوم به الهيئة لحماية البيئة داخل مناطقها وموانئها التابعة .