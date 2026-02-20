أسعار الفضة ترتفع بأكثر من 5% خلال تعاملات اليوم

صعدت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الجمعة بأكثر من 5%، لتتجاوز مستوى 82.5 دولارًا للأونصة، مدعومة بتراجع الدولار الأميركي عقب قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المعدن كملاذ آمن، إلى جانب زيادة الطلب عليه في الاستخدامات الصناعية، وفقًا لما تم نشره على " CNN عربية".



وأسهمت هذه التطورات القانونية السلبية للبيت الأبيض، إلى جانب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، في إعادة فرض علاوة المخاطر بالأسواق، مما زاد من حدة التقلبات في أسعار الفضة.

وواصلت الأسعار انتعاشها، حيث قارن المتداولون بين ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع "1.4%" وثبات معدل الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي "3%"، الأمر الذي صعب مسار أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي، في حين أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة انقسامًا بين صناع السياسة النقدية.



وقضت المحكمة العليا الأميركية اليوم الجمعة بإلغاء حزمة الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، والتي استندت إلى قانون يستخدم لحالات الطوارئ الوطنية، في حكم تاريخي يمثل ضربة قوية للسياسة التجارية لترامب ويلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي.



وأكدت المحكمة أن القانون لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية كما ادعى ترامب.



وتتجه الفضة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية قوية، رغم تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، واستمرار التوترات الجيوسياسية، والانقسام داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

