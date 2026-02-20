بعد رفض رسوم ترامب الجمركية.. كيف تأثرت أسعار الذهب؟

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، قرار الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على سلع مستوردة.

وتسببت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في فبراير 2025 إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، قبل أن تعود للانخفاض مجددا مع بداية العام الجاري نتيجة لما وصفه الخبراء والمتعاملون في سوق الذهب بفترة التصحيح السعري.

ويقول هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب شهدت تراجعا طفيفا بنحو 10 دولارات، عقب إعلان المحكمة العليا الأمريكية رفضها للرسوم الجمركية التي رفضها ترامب، ليقلص الذهب مكاسبه خلال تعاملات اليوم.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.5% إلى نحو 5070 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويرى ميلاد، أن هذا القرار لن يتبعه انخفاضات كبيرة في سعر المعدن الأصفر، وذلك نتيجة لحالة عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية التي مازالت موجودة في الأسواق العالمية.

واستبعد ميلاد، حدوث أي تراجعات حادة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، قائلًا إن "كل دواعي الارتفاع ما زالت موجودة، وبالتالي من الصعب الحديث عن انخفاضات حادة في الوقت الحالي".

وأضاف ميلاد، أن الذهب هو مخزن لحفظ قيمة الأموال، فعند شراء الذهب يجب الاحتفاظ به سنة على الأقل قبل البيع لتفادي حدوث خسائر في قيمة رأس المال.

واتفق معه، نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، قائلا: إن أسعار الذهب لم تتخذ رد فعل قوي عقب قرار رفض الرسوم الجمركية، متوقعا أن يكون تأثير هذا القرار محدود للغاية.

وأضاف نجيب، أن سعر الذهب قد يعود مجددًا لتحقيق أرقام قياسية.

وأشار نجيب، إلى أن اتجاه السوق العالمي خلال عام 2026 لا يزال صعوديًا، ما يدعم احتمالات العودة إلى مستويات جديدة خلال العام.

