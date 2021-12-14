شعبة البن: فرض رسوم جديدة على واردات البن المحمص لن تؤثر على الأسعار

كتبت- دينا خالد:

قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، إن فرض رسوم تنمية على واردات البن لن تؤثر على الأسعار في السوق المحلي.

وأعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب موافقتها، أمس، على فرض رسوم تنمية على عدد من السلع غير الأساسية منها واردات البن المحمص والشوكولاتة.

وأضاف فوزي أن الرسوم المذكورة ستفرض على البن المحمص، أما البن الموجود في الأسواق يتم استيراده "كحبوب خضراء" ويتم تحميصه وطحنه محليا.

وأوضح أن هذه الرسوم ستفرض على أنواع معينة من البن الفاخر المستورد الذي يتم استيراده مطحونًا ومعبئاً وجاهزًا.

ويتراوح سعر كيلو البن السادة المطحون في الأسواق بين 120 و130 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو المحوج بين 140 و160 جنيها، بحسب فوزي.

وأشار فوزي إلى أن مصر تستورد استهلاكها من البن من الخارج بنسبة 100%، كحبوب خضراء من العديد من الدول مثل البرازيل، وإندونيسيا، وفيتنام، والهند، وكولومبيا.