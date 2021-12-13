الإحصاء: 750 ألف نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 160 يومًا

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت الساعة السكانية، الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 102 مليون و750 ألف نسمة بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 160 يوما.

وبحسب بيان من الجهاز المركزي للإحصاء اليوم، سجل عدد سكان مصر 102 مليون نسمة في 5 يوليو من 2021.

وأشار البيان إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد 102 مليون بالداخل في يوم 23 أغسطس الماضي أي خلال 50 يوما، ليصبح عدد سكان مصر 102 مليون و250 ألف نسمة.

وسجل عدد السكان الربع مليون نسمة الثاني في يوم 13 أكتوبر الماضي أي خلال 50 يوما من الأول ليبلغ عدد سكان مصر 102 مليون و500 ألف نسمة، ثم الربع مليون نسمة الثالث اليوم الاثنين أي خلال 60 يوما.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.1 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.3 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.7 مليون نسمة، بحسب بيان الجهاز.

وجاءت بعد ذلك محافظة الدقهلية 6.9 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.7 مليون نسمة، ثم المنيا 6.1 مليون نسمة، ثم القليوبية 6 ملايين نسمة، ثم سوهاج 5.5 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.5 مليون نسمة، وأخيرا الغربية 5.3 مليون نسمة.

وذكر البيان أن عدد سكان محافظة أسيوط بلغ 4.9 مليون نسمة، كما بلغ عدد سكان محافظة المنوفية 4.6 مليون نسمة، وسكان محافظة الفيوم 4 ملايين نسمة.

ووصل عدد سكان محافظة كفر الشيخ إلى 3.6 مليون نسمة، وسكان محافظة قنا 3.6 مليون نسمة، ووصل عدد سكان محافظة بني سويف إلى 3.5 مليون نسمة.

وسجل عدد سكان محافظة أسوان 1.6 مليون نسمة، وعدد سكان محافظة دمياط 1.6 مليون نسمة، وعدد سكان محافظة الإسماعيلية 1.4 مليون نسمة، وعدد سكان محافظة الأقصر 1.4 مليون نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة بورسعيد 783.5 ألف نسمة، وعدد سكان محافظة السويس 778.5 ألف نسمة، وبلغ عدد سكان مطروح 519.1 ألف نسمة.

ووصل عدد سكان محافظة شمال سيناء إلى 450.5 ألف نسمة، وعدد سكان البحر الأحمر إلى 393.4 ألف نسمة، وعدد سكان الوادي الجديد إلى 260.7 ألف نسمة، وعدد سكان جنوب سيناء إلى 112.4 ألف نسمة، وفقا لبيان الإحصاء.