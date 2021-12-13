البترول توقع عقدين مع تنمية المشروعات لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز

كتب- مصطفى عيد:

وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة في شركتي كارجاس وغازتك، عقدين مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتمويل البرنامج الرئاسي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بقيمة 200 مليون جنيه، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

ووقع العقدين بمقر وزارة البترول المهندس حسانين محمد رئيس شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس)، والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك)، والدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات.

وشهد توقيع العقدين المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ونيفين جامع وزير التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وأكد وزير البترول أن هذا المشروع بين وزارة البترول وجهاز تنمية المشروعات يأتي في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في أعداد السيارات المُحولة لإستخدام الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أنه يمثل نموذجاً ايجابياً للتعاون الفعال بين مؤسسات الحكومة من أجل التيسير على المواطنين في الاستفادة من خدمة التحويل إلى الغاز الطبيعي لسياراتهم خاصة مع مزاياه المتعددة والبعد الاقتصادي في ظل انخفاض سعر الغاز مقارنة بالوقود السائل من البنزين والسولار مما يحقق وفراً لمستخدميه، إلى جانب التكامل مع خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأوضح الوزير أن هذه المرحلة الجديدة من المشروع سوف تسهم بفعالية في تنفيذ خطة تعميم استخدام الغاز الطبيعي للسيارات كوقود آمن ونظيف ومتوفر واقتصادي من شأنه دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وقالت نيفين جامع إن هذا التوقيع ينفذ كمرحلة ثانية خلال العام الحالي وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية حيث خصص الجهاز مبلغ 1.2 مليار جنيه لتحويل 150 ألف سيارة (الأجرة والميكروباص والملاكي العاملة بالبنزين) خلال ثلاث سنوات، وذلك لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي وتيسير إجراءات التمويل المطلوبة.

وأضافت أن هذا المشروع يسهم في الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال المواصلات (سيارات الأجرة/ التاكسي/ الملاكي) من خلال زيادة دخل الفئات المستهدفة.

وأفادت جامع بأن استخدام الغاز الطبيعي يؤدي إلى خفض الانبعاثات الملوثة للهواء بشكل ملحوظ، كما أن قوامه الغازي يمنع تسربه مما يقلل من التأثيرات الضارة بالتربة أو المياه الجوفية مما يساعد في الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى جودته العالية حيث يزيد الرقم الأوكتيني له عن 120 أوكتين.

وأوضحت أن الجهاز أتاح منذ بدء تنفيذ هذا النشاط تمويلا قدره 452 مليون جنيه تم من خلالها تحويل 72.3 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.