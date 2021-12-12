"عز الدخيلة" توافق على شراء حصة أبو هشيمة في حديد المصريين بـ 2.5 مليار جنيه

كتبت- ياسمين سليم:

قرر مجلس إدارة شركة حديد العز الدخيلة للصلب، إحدى شركات حديد عز، شراء حصة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في شركة حديد المصريين، بقيمة 2.5 مليار جنيه.

وأضافت الشركة في إفصاح للبورصة اليوم الأحد أن مجلس إدارتها وافق على شراء 18% من حقوق الملكية في شركة حديد المصريين لإدارة مشروعات مصانع الصلب من أحمد أبو هشيمة، الشريك المؤسس وشركة أبو هشيمة لإدارة مشروعات الصلب.

وبحسب البيان ستبلغ القيمة الإجمالية لعملية الشراء 2.5 مليار جنيه تسدد من موارد الشركة.

واعتمد مجلس إدارة الشركة دراسة المستشار المالي المستقل بشأن القيمة العادلة لشركة مجموعة حديد المصريين لإدارة مصانع الصلب.

وتعمل مجموعة حديد عز في صناعة وتجارة وتوزيع الحديد والصلب بكل أنواعه وما يرتبط به من منتجات وخدمات، ويتبعها 4 شركات تشمل شركة مصانع العز للدرفلة، والعز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، وحديد للصناعة والتجارة والمقاولات كونتراستيل، ومصر لصناعة لوازم المواسير والمسبوكات.

وتأسست شركة حديد المصريين في سبتمبر 2012، ولديها استثمارات في شركات بورسعيد الوطنية للصلب وشركة أي أي سي لإدارة مصانع الصلب وشركة حديد المصريين لتجارة مواد البناء وشركة ستيلكو وشركة أيه أيه اتش ستيل لإدارة مصانع الصلب.