بعد ارتفاع سعره.. لماذا يعد القمح الروسي مهمًا لمصر؟ (تفاعلي)

كتبت- ياسمين سليم:

رفعت روسيا أسعار القمح مع زيادة الطلب عليه من مصر، أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز أمس.

واشترت مصر 180 ألف طن قمح روسي في مناقصة عقدت نهاية الأسبوع الماضي تسلم في ديسمبر المقبل.

وذكرت الوكالة أن الشركات الروسية حددت سعر القمح عند 326 و327 دولارًا للطن تسليم على ظهر السفينة بزيادة قدرها دولارين عن الأسبوع الأسبق.

وكانت روسيا استحوذت على نصف مشتريات مصر من القمح في مناقصة كبيرة عقدت نهاية الشهر الماضي.

لماذا يعد القمح الروسي مهمًا؟

يستحوذ القمح الروسي على النصيب الأكبر من الواردات المصرية للقمح.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية فإنه خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021 بلغت واردات القمح الروسي إلى مصر 8.96 مليون طن من إجمالي 13.3 مليون استوردتها مصر خلال هذه الفترة.

وتنقسم المشتريات المصرية بين الهيئة العامة للسلع التمونية والقطاع الخاص.

ويوضح الجراف التالي الكميات التي اشترتها هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص خلال موسم المشتريات الماضية.

ومصر هي أكبر مستورد ومشترٍ للقمح في العالم.

وتقدر وزارة المالية متوسط سعر طن القمح عند 255 دولارًا خلال العالم المالي الجاري.

وكانت مصر ألغت عدة مناقصات للقمح خلال الأسابيع الماضية بسبب ارتفاع أسعار القمح لمستويات غير مسبوقة، قبل أن تعود للشراء مجددًا منذ أكثر من أسبوعين.

وكان تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن توقع ترتفع واردات مصر من القمح إلى 13.6 مليون طن خلال موسم 2021-2022 مقارنة بنحو 13.3 مليون طن في موسم 2020-2021.

وسيرتفع استهلاك مصر من القمح خلال الموسم الجديد ليبلغ نحو 23 مليون طن، بزيادة نسبته 2.1% موسم 2020-2021، بسبب ارتفاع عدد السكان في مصر ليصل إلى 102.2 مليون نسمة.