تراجع طفيف في سعر الذهب اليوم الخميس مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بقيمة طفيفة بلغت جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميًا.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي في وقت سابق، إنه من الصعب توقع اتجاه أسعار الذهب إلى أين تتجه خلال الفترة المقبلة.

وذكر واصف، أن مبيعات محلات الذهب خلال الربع الأخير من العام في انخفاض، تحديدا منذ بداية دخول المدارس بمصر.

أسعار الذهب اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى نحو 524 جنيهًا.

وهبط عيار 18 إلى نحو 674 جنيهًا.

وانخفض سعر عيار 21 إلى نحو 786 جنيهًا.

وتراجع عيار 24 إلى نحو 898 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6288 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.28% إلى حوالي 1794 دولار للأوقية، مقارنة بختام

جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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