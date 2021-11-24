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البورصة تنخفض في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

03:06 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
البورصة تنخفض في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، بنسبة بلغت 0.15% في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى 11353 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة بلغت 0.12%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم صافي بيع بقيمة بلغت 131.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 83.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 48.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة طفيفة 0.09% في نهاية تعاملات أمس إلى مستوى 11369 نقطة.

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