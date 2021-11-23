رئيس الوزراء: طرح 5 أو 6 شركات حكومية بالبورصة قبل نهاية العام المالي

كتبت – شيماء حفظي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعتزم طرح 5 أو 6 شركات جديدة في البورصة المصرية قبل نهاية العام المالي الجاري.

جاء ذلك في لقاء موسع مع المجموعة المالية هيرميس القابضة وممثلي 28 مؤسسة مالية واستثمارية عالمية، وفقا لبيان من مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.

وأشار مدبولي، إلى إدراك الحكومة أهمية زيادة طروحات الشركات العامة من أجل تعزيز دور سوق الأوراق المالية، وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.

وتسعى الحكومة، لتنفيذ برنامج طروحات حكومية في البورصة، من خلال طرح حصص أولية من شركات مملوكة لها بالكامل، أو طرح حصص إضافية من شركات مدرجة في البورصة بالفعل.

وطرحت الحكومة الشهر الماضي، حصة من شركة إي فاينانس الحكومية في البورصة، ويتوقع أن يتم طرح حصة من بنك القاهرة، وشركة مصر لتأمينات الحياة، بشكل أولي خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى طرح حصص إضافية من شركة أبو قير للأسمدة ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت مؤخراً عن حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، بهدف دعم قدرات وتنافسية البورصة، وزيادة قدرتها على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية.

وتضمنت الحوافز الجديدة، إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة إلى المستثمر المقيم، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وغيرها من الوعاء الضريبي.