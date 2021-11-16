كيف تطور معدل البطالة في مصر منذ بداية عام 2020؟ (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع معدل البطالة في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى أعلى مستوى لها خلال عام وربع.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل معدل البطالة خلال الربع الثالث إلى 7.5% من قوة العمل مقابل 7.3% في الربع المقابل من العام الماضي، وأيضا في الربع الثاني من العام الجاري.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور معدل البطالة في مصر منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء.