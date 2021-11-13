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3 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة اليوم السبت

10:16 ص السبت 13 نوفمبر 2021
3 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة اليوم السبت

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات

البطاطس 2.25 جنيه و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه 4 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضر والفاكهة سوق الجملة الطماطم سوق العبور

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