سعر الذهب اليوم السبت يتراجع بقيمة طفيفة خلال التعاملات الصباحية

كتبت - دينا خالد:

تراجع سعر الذهب اليوم السبت في مصر خلال التعاملات الصباحية بقيمة طفيفة، رغم ارتفاع سعر المعدن عالميًا.

وانخفض سعر الذهب اليوم، بقيمة جنيه للجرام، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفع سعر الذهب العالمي، ليحافظ على مستواه فوق 1850 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 539 جنيهًا للجرام.

سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 693 جنيهًا للجرام.

سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 809 جنيهات للجرام.

سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 925 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6427 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا في نهاية تعاملات أمس- آخر جلسات الأسبوع-، بنسبة بلغت 0.15%.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر أوقية الذهب 1864.9 دولار مقارنة ببداية الجلسة.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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