وزير المالية: صرف 30 مليار جنيه من مستحقات المصدرين في عام ونصف

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة استطاعت لأول مرة خلال عام ونصف صرف 30 مليار جنيه للمصدرين من المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك رغم الجائحة وما تفرضه من تداعيات على أداء الموازنة العامة للدولة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وأضاف الوزير أن الحكومة ماضية في العمل على تعزيز أوجه الإنفاق على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتعظيم الاستثمارات التنموية، والتوسع في المشروعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية؛ تحقيقًا للتكليف الرئاسي بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، ومن ثم تقوية أداء العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

جاء ذلك في ندوة بالهيئة الوطنية للصحافة بحضور عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة، وقيادات وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، ورؤساء مجلس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية.

وأكد الوزير حرص الحكومة على استقرار السياسات الضريبية، وأنه لا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين.

وأشار إلى أن وزارة المالية تستطيع بمشروعات ميكنة الضرائب والجمارك تحقيق مستهدفات الإيرادات الضريبية بموازنة العام المالي الحالي، وتلاحظ نمو إيرادات الضريبة على القيمة المضافة 25% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأضاف الوزير أن مصر استطاعت أن تقدم نموذجًا رائدًا في تطبيق منظومة "الفاتورة الإلكترونية" حيث انضم إليها حتى الآن أكثر من 5 آلاف شركة يرفعون أكثر من نصف مليون وثيقة إلكترونيًا يوميًا تتجاوز مليون وثيقة يوميًا في مارس المقبل.

وذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية نجحت في كشف أكثر من 3000 حالة تهرب ضريبي، وتم تحصيل فروق ضريبية من مستحقات الخزانة تقترب قيمتها من 4 مليارات جنيه.

وأشار الوزير إلى أن الدولة لن تتعامل فى البيع والشراء أو تلقى الخدمات إلا مع الشركات المنضمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدا أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة في ديسمبر المقبل، كما سيتم بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الإيصال الإلكتروني في منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات أول أبريل المقبل.