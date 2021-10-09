البترول: البدء في إنشاء خط غاز بالصحراء الغربية بإنتاج متوقع 15 مليون مكعب يوميًا

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم السبت في بيان صحفي إنها بدأت في إنشاء خط غاز بالصحراء الغربية بإنتاج متوقع 15 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

وقال المهندس نبيل عبد الصادق رئيس الشركة العامة للبترول، إن الشركة تنفذ حاليًا عدة مشروعات لزيادة ودعم إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على عدد من المشروعات البترولية بمنطقتي خليج السويس ورأس غارب بالبحر الأحمر، والتي شملت التسهيلات الإنتاجية الجديدة لشركتي جابكو والعامة للبترول لمتابعة برامج العمل وخطط التطوير لزيادة معدلات الإنتاج ودعم حجم الاحتياطيات من البترول والغاز.

وأضاف عبد الصادق أن أهم هذه المشروعات مشروع تحويل محطة الحمد لمحطة معالجة متكاملة ومتوافقة بيئياً لمعالجة ٥٠ ألف برميل يومياً واستيعاب الزيادة المتوقعة والذي تنفذه شركتي إنبي وبتروجيت، وكذلك مشروع إنشاء تسهيلات الإنتاج المبكر ومد خطوط بحرية لحقول جنوب شرق الحمد وHH2 وGG2 بمنطقة خليج السويس بالصحراء الشرقية.

وتابع: "والبدء في إنشاء خط غاز بالصحراء الغربية بإنتاج متوقع ١٥ مليون قدم مكعب غاز يومياً وإنشاء خط الشحن ابو سنان – الحمرا بطول ١٧٠ كم، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي للوصول إلى التوافق الكامل مع قانون حماية البيئة".

وأوضح أن معدلات الإنتاج الحالية للشركة ارتفعت لأرقام غير مسبوقة، لتبلغ حوالي ٧٤ ألف برميل زيت مكافئ يومياً نتيجة تكثيف أنشطة البحث والتنقيب بجانب تنمية الحقول وزيادة الاستثمارات لزيادة نشاط الحفر والاستكشاف، بالإضافة إلى إجراءات تحسين أداء الحقول المتقادمة وتطوير البنية التحتية وتحسينات الإنتاج.

وأوضح أن حقل غاز بحار شمال غرب على وضع الإنتاج بمعدل أولي ١٥ مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

وأكد وزير البترول في البيان على أهمية دعم شركات إنتاج قطاع البترول من أجل الاستمرار في زيادة الإنتاج من الحقول الحالية وتحقيق اكتشافات جديدة والعمل على خفض تكلفة الإنتاج والتوسع في استخدام التكنولوجيات والتقنيات الحديثة في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاجية الآبار مما يؤدى إلى تحسين كفاءة العملية الإنتاجية والاستفادة المثلى من التسهيلات الإنتاجية المتاحة والعمل على تطوير البنية التحتية من خطوط أنابيب ومستودعات تخزين والتعاون والتنسيق الكامل مع الشركات العاملة بالمنطقة في هذا الشأن.

ووجه الملا باستغلال الإمكانيات المتاحة في ضوء ارتفاع أسعار البترول العالمية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز مع اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة من خلال التنسيق مع جهاز شئون البيئة.