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ارتفاع أسعار السمك البلطي والمكرونة والكابوريا في سوق العبور اليوم

10:14 ص الأربعاء 06 أكتوبر 2021
ارتفاع أسعار السمك البلطي والمكرونة والكابوريا في سوق العبور اليوم

أسعار السمك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحد خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و25 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 40 و55 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها ليتراوح بين 90 و150 جنيها.

وسجل سعر كيلو البوري بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

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