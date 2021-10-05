انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة مجمع العلمين للبتروكيماويات

كتب- مصطفى عيد:

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الجمعية العامة التأسيسية لشركة مجمع العلمين للبتروكيماويات "علمين" كشركة مساهمة مصرية، وأحد المشروعات الجديدة في مجال صناعة البتروكيماويات، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن الشركة تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية المتاحة بمصر عن طريق إنتاج منتجات عالية القيمة تنتج ولأول مرة في مصر وأفريقيا بدلاً من استيرادها من الخارج.

وأضافت أن الشركة تهدف أيضا إلى إنشاء قاعدة صناعية جديدة في هذه المنطقة الصناعية الواعدة تقوم على منتجات المشروعات من خلال تحفيز إقامة صناعات تكميلية صغيرة ومتوسطة لإنتاج منتجات نهائية يتم تسويقها محلياً وعالمياً.

كما تتضمن أهداف الشركة العمل على إيجاد فرص جديدة للاستثمار وتعظيم استغلال البنية التحتية من موانئ وطرق ومرافق، وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بما يسهم في دعم وزيادة العائد الاقتصادي، بحسب الوزارة.

وأوضح طارق الملا أن عقد جمعية شركة مجمع العلمين للبتروكيماويات يُعد أحد ثمار جهود وزارة البترول خلال الفترة الماضية لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات في هذه المجالات الاستراتيجية والحيوية.

وأكد أن مردود المشروعات الجديدة المخطط تنفيذها سينعكس إيجايباً على منطقة العلمين الجديدة باعتبارها ظهيرا صناعيا واعدا لإقامة العديد من الصناعات الرئيسية والتكميلية وتحقق التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة بالمنطقة.

وتقام المشروعات الجديدة على مساحة 1600 فدان بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة وباستثمارات تقدر بحوالي 10.5 مليار دولار لإنتاج 6 ملايين طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية والكيماوية المتخصصة وغير التقليدية والتي لا يتم إنتاجها محلياً.

ووجه الملا بالبدء في تنفيذ الخطط المحددة لإقامة تلك المشروعات على أعلى مستوى من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، مشيراً إلى هناك تجربة جيدة يجر تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وهو مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات والتكرير.

وأوضح سعد هلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أن المشروعات المخطط تنفيذها تشمل مشروع إنشاء مجمع البتروكيماويات، ومجمع إنتاج الصودا آش ومشتقاتها، ومجمع إنتاج السيليكون ومشتقاته، ومصنع إنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم، ومصنع إنتاج البوليمرات فائقة الامتصاص، ومجمع إنتاج المرافق والتخزين والخدمات اللوجستية، ومجمعات صناعات صغيرة ومتوسطة ملحقة.

وذكر أن هذه المشروعات تهدف إلى إنتاج منتجات بتروكيماوية عالية القيمة تنتج لأول مرة في مصر وأفريقيا بدلاً من استيرادها من الخارج، وتشمل المنتجات على سبيل المثال لا الحصر البولي إيثيلين منخفض الكثافة والذي ينتج بمصر لأول مرة، ومشتقات VAM وهي المادة الرئيسية في الدهانات والمواد اللاصقة، والبوليولز وهي مادة رئيسية في الصناعات المغذية للسيارات.

وأضاف هلال أن من بين هذه المنتجات أيضا منتج الاستيرين لتأمين احتياجات شركة استيرينكس، ومشتقات السيليكون التي تدخل في الصناعات الإلكترونية والغزل والنسيج، وثاني أكسيد التيتانيوم الذي يدخل في صناعات الأصباغ والدهانات والصناعات التعدينية المتخصصة والصودا آش ومشتقاتها والتي تدخل في صناعات الزجاج والورق وغيرها.