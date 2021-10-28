مشتريات محلية وعربية تصعد 1.2% بنهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة بلغت 1.25%، إلى مستوى 11507 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.5%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.15%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 29 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 11.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 40.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع EGX30 في نهاية تعاملات أمس، بنسبة بلغت 0.96%، إلى مستوى 11364 نقطة.