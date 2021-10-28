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البورصة تصعد في بداية تعاملات اليوم الخميس

10:24 ص الخميس 28 أكتوبر 2021
البورصة تصعد في بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة بلغت 0.27%، إلى مستوى 11394 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع EGX30 في نهاية تعاملات أمس، بنسبة بلغت 0.96%، إلى مستوى 11364 نقطة.

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة البورصة

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