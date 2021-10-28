البورصة تصعد في بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة بلغت 0.27%، إلى مستوى 11394 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع EGX30 في نهاية تعاملات أمس، بنسبة بلغت 0.96%، إلى مستوى 11364 نقطة.