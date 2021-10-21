أسعار الذهب العالمية ترتفع لليوم الثالث في بداية تعاملات الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الخميس، لليوم الثالث على التوالي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
وبحسب بيانات الوكالة ، ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنحو 1.4 دولار بنسبة 0.08% مقارنة بمستوياتها في ختام تعاملات أمس، لتصل إلى 1783.4 دولار في الساعة 9:39 صباحا بتوقيت القاهرة.
وكانت أسعار الذهب سجلت بختام تعاملات أمس عند مستوى 1782.08 دولار.
الخبر التالى:أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان