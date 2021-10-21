أسعار الذهب العالمية ترتفع لليوم الثالث في بداية تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الخميس، لليوم الثالث على التوالي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة ، ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنحو 1.4 دولار بنسبة 0.08% مقارنة بمستوياتها في ختام تعاملات أمس، لتصل إلى 1783.4 دولار في الساعة 9:39 صباحا بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب سجلت بختام تعاملات أمس عند مستوى 1782.08 دولار.