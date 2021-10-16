صعد لأعلى مستوى في 13 عاما عالميًا.. كيف تتأثر مصر بارتفاع أسعار الألومنيوم؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن ارتفاع أسعار خام الألومنيوم بالبورصات العالمية تزيد العبء على المصنعين بمصر.

ووفقا لوكالة بلومبرج، فإن سعر خام الألومنيوم ارتفع إلى أعلى مستوى له في 13 عاما، حيث تخطى سعر الطن 3 آلاف دولار، مع زيادة ضغط الطاقة.

وقالت الوكالة، إن أزمة الطاقة المتفاقمة أدت إلى تقليص إمدادات المعدن، موضحة أن المعدن يستهلك الكثير من الطاقة.

وتستورد مصر خام الألومينوم وغيره من الخامات المعدنية بنسبة 100% من الخارج، وفقا لقول المهندس.

وأوضح المهندس، أن سعر الخام حدث به ارتفاع تدريجي منذ عدة أشهر حتى وصل إلى هذا المستوى الآن، مما دفع العديد من المصنعين إلى وقف عدد من خطوط الإنتاج لديهم.

ولفت المهندس إلى أن وقف خطوط الإنتاج بالمصانع تسبب خسائر للمصنعين.

وأشار المهندس، أن الزيادة لا تقع على المصنع فقط، فإن المستهلك أيضا يتحمل هذا الارتفاع وتزيد سعر السلع التي يدخل في صناعتها الألومنيوم بالأسواق بدرجات متفاوتة على حسب نسبة المكون بالسلعة.

وذكر المهندس، أن أسعار السلع التي يدخل في صناعتها الألومنيوم ارتفع سعرها بالأسواق خلال الفترة الماضية.

وقال المهندس، إن السوق المحلي لم يعد لديه القدرة على استيعاب زيادات جديدة، في ظل تراجع كبير للقوة الشرائية حاليا للمواطن

وتوقع المهندس مع هذه الزيادة الكبيرة، أن ترتفع أسعار السلع التي يدخل في صناعتها الألومنيوم خلال الفترة المقبلة.

وارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة تتراوح بين 5 و15% خلال الأشهر الماضية في السوق المحلي، بسبب زيادة أسعار المعادن بالبورصات، وفقا لقول فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية لمصراوي في وقت سابق.