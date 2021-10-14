أسعار الذهب في مصر تواصل صعودها اليوم.. والجرام يرتفع 13 جنيهًا في يومين

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس، وزاد الجرام 3.5 جنيه، مقارنة بأسعار أمس.

وكان سعر جرام الذهب في مصر ارتفع 10 جنيهات خلال تعاملات أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 784 جنيهًا مقابل 780.5 جنيه، أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 672 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 896 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6272 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.32%، ووصل سعر الأوقية إلى 1798.6 دولار في الساعة 12:37 ظهرًا بتوقيت القاهرة.