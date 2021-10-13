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أسعار الذهب في مصر ترتفع خلال تعاملات اليوم الأربعاء

12:27 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
أسعار الذهب في مصر ترتفع خلال تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 772 جنيهًا مقابل 770 جنيهًا، أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 662 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 882 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6176 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.45%، ووصل سعر الأوقية إلى 1769.7 دولار في الساعة 12:16 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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