ارتفاع الفاصوليا وتراجع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الفاصوليا، والباذنجان البلدي، والفلفل الحامي البلدي بين 50 قرشا وجنيهين خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجع سعر كيلو الكوسة، والفلفل الرومي البلدي، والكانتلوب بين 50 قرشا وجنيه، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.75 و4.75 جنيه.

البطاطس 4 و7 جنيهات.

البصل بين 2 و 3.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرومان بين 4 و7 جنيهات.

المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.

المانجو الزبيدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.