أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و27 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وبقي سعر كيلو المكرونة السويسي ثابتا ليتراوح بين 30 و50 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 90 و170 جنيها.

وسجل سعر كيلو البوري بين 40 و50 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.