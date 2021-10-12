Masrawy logo white

تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

12:57 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس أسعار أمس، لليوم الثالث علي التوالي، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميًا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 770 جنيهًا، وهو نفس أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 660 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 880 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6160 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.41%، ووصل سعر الأوقية إلى 1761.1 دولار في الساعة 12:47 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 عيار 18

الخبر التالى:

أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقودا جديدة بقيمة 960 مليون دولار بالربع الثالث

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
846

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

788

متعافون اليوم

313259

إجمالي الإصابات

17726

إجمالي الوفيات

264345

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. بيان رسمي: زلزال بقوة 6.4 ريختر شعر به سكان هذه المناطق.. ولا خسائر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا