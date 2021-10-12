14.6 % انخفاضًا في قيمة عجز الميزان التجاري لمصر خلال شهر يوليو

كتبت- ياسمين سليم:

تراجع عجز الميزان التجاري لمصر خلال شهر يوليو بنسبة 14.6% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، بحسب بيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 2.88 مليار دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 3.37 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق.

وسجلت قيمـة الصادرات ارتفاعًا بنسبة 31.5٪ لتبلغ 2.94 مليار دولار خلال شهــر يوليو الماضي مقابل 2.24 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز هذا الارتفاع إلى زيادة قيمة صادرات بعض السلع وأهمها:(لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 58٪، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 51.5٪، وملابس جاهزة بنسبة 23.3٪، وأسمدة بنسبة 17.7٪).

وانخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يوليو الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (فواكه طازجة بنسبة 5.8٪، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 7.2%، وصابون ومحضرات تنظيف بنسبة 1%

ومصنوعات من لدائن بنسبة 9.4%).

وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 3.8٪ لتبلغ 5.82 مليار دولار خـلال شهر يوليو مقابل 5.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وقال الجهاز إن هذا يرجع إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها، (سيارات ركوب بنسبة 41٪، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 34.2%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 14.6%، وذرة بنسبة 3.2٪).

وانخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو الماضي وأهمها: (البترول الخام بنسبة 14.3٪، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 22.5٪، وفول صويا بنسبة 36.7٪، ولحوم بنسبة 35.3٪).