ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و27 جنيها.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و50 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 90 و170 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها، مقارنة بأسعار أمس.

وسجل سعر كيلو البوري بين 40 و50 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.