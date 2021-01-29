"قناة السويس": تعاقدات بمليار دولار بالعين السخنة في عام الجائحة

كتبت – ياسمين سليم:

قالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المطورين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، تعاقدوا في عام الجائحة، على 24 مشروعا بتكلفة استثمارية تقدر بـ 1.077 مليار دولار.

وأضافت المنطقة في في تقرير الأداء الخاص بالعام الماضي، الصادر اليوم الجمعة، إن المشروعات التي تم التعاقد عليها في 2020 سيتم تشغيلها خلال الثلاث سنوات القادمة.

وأشار التقرير، إلى أنه جاري التفاوض مع مجموعة من الشركات الوطنية والأجنبية المتخصصة على إقامة مشروعات مستهدفة لصناعات البتروكيماويات، والصناعات التكميلية من الحديد، والإطارات، والاستانلس ستيل، وكابلات الألياف الضوئية، ومناطق لوجيستية لتخزين السيارات .

وأضاف التقرير، أنه تم الافتتاح الرسمي لمركز مصر للخدمات الخاص بشركة سيمنس العالمية، متضمن الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني، ويستهدف المركز تدريب عدد ٥٥٠٠ شاب مصري على مدار الأربع سنوات المُقبلة مابين مهندس وفني بواسطة مدربين مصريين من خلال مركز تدريب مهني مدمج مع كيان مركز إصلاح وصيانة بتكلفة إنشاء وتشغيل تقدر بـ 22,5 مليون يورو في التخصصات الفنيَّة المُتقدمة.

ووفقا للتقرير، شهد ميناء السخنة خلال العام زيادة في إيرادات التحصيل بنسبة ٩٧%، وبلغت حركة تداول الحاويات ٧٣١ ألف طن بنسبة زيادة ١٠% وزادت حركة الشاحنات بنسبة ٢٨%.

وزادت الحركة السياحية في الميناء خلال العام الماضي، وتم استقبال عدد ٧٧٥ سائح بنسبة زيادة ١٠٢ % عن العام ٢٠١٩، كما شهدت حركة تداول البضائع العامة والصب الجاف ازدياداً كبيراً وصل إلى ٤,٩ مليون طن بزيادة ٤٥%.

وأضاف التقرير، أنه باستكمال مشروع محطة الصب السائل شهد الميناء زيادة فى حركة التداول وصلت إلى ١,٨ مليون م٣ بزيادة ٤٤%.