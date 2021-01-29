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أسعار الخضروات.. الطماطم تعود للارتفاع بآخر أسبوع في يناير

09:49 ص الجمعة 29 يناير 2021
أسعار الخضروات.. الطماطم تعود للارتفاع بآخر أسبوع في يناير

سوق الخضار

كتبت – شيماء حفظي:
زادت أسعار عدد من الخضروات، في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الأخير من يناير 2021.
ووفقًا لموقع سوق العبور، لتجارة الجملة، فإن أسعار الطماطم ارتفعت اليوم الجمعة مقارنة بالجمعة الماضي، نحو 50 قرشًا، كما ارتفع سعر كيلو البطاطس، بنفس القيمة، وزاد سعر الباذنجان 25 قرشًا للكيلو.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1 و2 جنيه، بزيادة 30 قرشا.
البطاطس بين 1 و2.2 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
البصل بين 3 و5 جنيهات.
الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها.
الرمان بين 4 و8 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

سوق الخضروات أسعار الخضر

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