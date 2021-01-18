أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس کورونا قانون السايس الطقس احتجاجات تونس لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

تراجع الكوسة وارتفاع الرومان.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

10:40 ص الإثنين 18 يناير 2021
تراجع الكوسة وارتفاع الرومان.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الكوسة والباذنجان البلدي بين 25 و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفع سعر كيلو الرومان جنيها واحدا، اليوم، ليتراوح بين 4 و6 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيه و2 جنيه.

البطاطس بين جنيه و 1.75 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها.

الرمان بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور أسعار الكوسة

الخبر التالى:

معيط: الحكومة صرفت 21 مليار جنيه خلال عام لدعم المصدرين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 156397

    عدد المصابين

  • 122993

    عدد المتعافين

  • 8583

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:عودة الشبورة وأمطار ورمال.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا