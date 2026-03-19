وكالات

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، أنه في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، قتل إسرائيلي وأصيب 3 آخرين بجروح طفيفة إثر سقوط شظايا ورؤوس متفجرة في بلدة جلجولية.

وأكدت القناة 14 الإسرائيلية، "أن هناك عالقون في مبنى تعرض للدمار في منطقة تل أبيب إثر هجوم صاروخي إيراني".

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه سقط شظايا ورؤوس متفجرة في مواقع عدة بمنطقة الشارون شمال تل أبيب.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الإيراني مساء اليوم الأربعاء، عن بدء إطلاق موجة جديدة من الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.