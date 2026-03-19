فيديو.. مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين إثر سقوط رأس متفجر في وسط إسرائيل

كتب : وكالات

12:55 ص 19/03/2026

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، أنه في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، قتل إسرائيلي وأصيب 3 آخرين بجروح طفيفة إثر سقوط شظايا ورؤوس متفجرة في بلدة جلجولية.

وأكدت القناة 14 الإسرائيلية، "أن هناك عالقون في مبنى تعرض للدمار في منطقة تل أبيب إثر هجوم صاروخي إيراني".

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه سقط شظايا ورؤوس متفجرة في مواقع عدة بمنطقة الشارون شمال تل أبيب.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الإيراني مساء اليوم الأربعاء، عن بدء إطلاق موجة جديدة من الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من رامز جلال على حلقة خيرية أبو لبن في "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

فأل خير للمصريين.. من هو جلال جيد المرشح لتحكيم مباراة الأهلي والترجي؟
رياضة عربية وعالمية

تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل
شئون عربية و دولية

"عملت عبدالله الأهبل".. مصطفى الفقي يكشف تفاصيل مكالمة مبارك وسؤاله عن
أخبار مصر

مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
أخبار مصر

رسمياً.. 3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك (محدث)
مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
رسمياً.. الخميس أول دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك
العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
قرار صادم من السنغال بشأن كأس الأمم الأفريقية.. ما هو؟
"أخلوها فورًا".. رسالة تهديد إيرانية صريحة تستهدف آبار النفط في 3 دول خليجية