فيديو.. مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين إثر سقوط رأس متفجر في وسط إسرائيل
كتب : وكالات
جيش الاحتلال الإسرائيلي
أفادت القناة 14 الإسرائيلية، أنه في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، قتل إسرائيلي وأصيب 3 آخرين بجروح طفيفة إثر سقوط شظايا ورؤوس متفجرة في بلدة جلجولية.
@Itsik_zuarets pic.twitter.com/pRljyaG3B4— כאן חדשות (@kann_news) March 18, 2026
وأكدت القناة 14 الإسرائيلية، "أن هناك عالقون في مبنى تعرض للدمار في منطقة تل أبيب إثر هجوم صاروخي إيراني".
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه سقط شظايا ورؤوس متفجرة في مواقع عدة بمنطقة الشارون شمال تل أبيب.
وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الإيراني مساء اليوم الأربعاء، عن بدء إطلاق موجة جديدة من الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.