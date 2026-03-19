أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، في نبأ عاجل، بقيام القوات الإيرانية بشن هجوم صاروخي مكثف استهدف مصفاة الغاز الطبيعي المسال (LNG) في مملكة البحرين، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

قصف صاروخي يستهدف البحرين

وصفت الوكالة الإيرانية، الهجمات بـ "الساحقة"، مشيرة إلى أن المصفاة المستهدفة تُعد ضمن المصالح الأمريكية الحيوية في المنطقة، مؤكدة استمرار القصف حتى اللحظة.

تضرر الجسر الرابط مع السعودية

كشفت الأنباء الأولية الواردة من المصفاة، الواقعة بالقُرب من الجسر الرابط بين البحرين والسعودية، عن وقوع انفجارات ضخمة أدت إلى تضرر الجسر بشكل جسيم أو تدمير أجزاء منه. وتسببت الانفجارات في حالة من "الاستنفار الأمني" بمحيط الموقع الاستراتيجي الذي يربط بين المملكتين.

حرائق في "راس لفان" القطرية

وقد أعلنت شركة "قطر للطاقة"، بالتزامن مع هجوم البحرين، تعرّض مدينة "راس لفان" الصناعية لهجمات صاروخية تسببت في أضرار جسيمة ونشوب حرائق واسعة، مؤكدة نشر فرق الاستجابة للطوارئ لاحتواء الموقف، ومشيرة إلى "عدم وقوع وفيات" نتيجة الهجوم الذي استهدف عصب الصناعة القطرية.

انتقام إيراني بعد "ضربة عسلوية"

تأتي هذه التطورات المتلاحقة ردا على هجوم صاروخي إسرائيلي واسع، جرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة في وقت سابق من أمس الأربعاء، واستهدف "منشآت الطاقة الإيرانية"، حيث تركزت الضربة الإسرائيلية على مصافي حقل "بارس الجنوبي" بمنطقة عسلوية جنوب إيران، مما أشعل فتيل المواجهة المباشرة في مياه الخليج.