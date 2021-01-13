سهم الحديد والصلب يهوي 10% بعد إعلان تفاصيل التصفية

كتبت – شيماء حفظي:

هوى سهم شركة الحديد والصلب المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعادة التداول عليه، وإعلان تصفية الشركة.

وكانت البورصة قررت إيقاف التداول على السهم أمس، بعد قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة تصفية مصنع حلوان وفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة.

وستكون الشركة الجديدة - الشركة المنقسمة – تحت اسم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، منقسمة من شركة الحديد والصلب المصرية.

وسيستمر نشاط المناجم والمحاجر وفقًا لقرار الجمعية العمومية غير العادية، ليكون بهذا هو المتبقى من النشاط الشركة الأم.