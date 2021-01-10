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التضخم السنوي يعود للتراجع ويسجل 6% في ديسمبر

09:34 ص الأحد 10 يناير 2021
التضخم السنوي يعود للتراجع ويسجل 6% في ديسمبر

ارشيفية

كتبت- ياسمين سليم:

تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال بيان من الجهاز، اليوم الأحد، إن معدل التضخم لإجمالي الجمهورية سجل 6% في ديسمبر مقابل 6.3% في نوفمبر الماضي.

وكان التضخم السنوي ارتفع خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

سجل متوسط معدل التضخم السنوي في العام الماضي 5.1% مقابل 8.5% في عام 2019.

وكان البنك المركزي المصري وضع مستهدفا جديدا لمعدل التضخم عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

التضخم السنوي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

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