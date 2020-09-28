بعد تصريحات السيسي.. الملا: قطاع البترول ملتزم بدوره في التنمية المجتمعية

كتب- مصطفى عيد:

أكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، التزام قطاع البترول بدوره في عمليات التنمية المجتمعية للمناطق المحيطة بمشروعاته والمساهمة في أعمال تطويرها مواكبة لجهود الدولة في هذا المجال، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الجغرافية لمنطقة مسطرد البترولية، برئاسة وزير البترول، وبحضور رؤساء هيئة البترول والشركات البترولية العاملة بالمنطقة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الشركة المصرية للتكرير بمسطرد، أمس الأحد، بحضور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وأحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، مؤسسة المشروع، وعدد من المسئولين وكبار رجال الدولة.

ووجه السيسي بتخصيص مليار جنيه سنويا لمدة 5 سنوات لتطوير منطقة مسطرد مجتمعيا وبناء مساكن لأهالي المنطقة، مطالبا الكيانات البترولية الموجودة بهذه المنطقة بالمساهمة في هذه التنمية لتغيير شكل المنطقة وتحسين حياة الأهالي.

ووفقا لبيان البترول اليوم، أشار الملا، خلال اجتماع اللجنة الجغرافية لمنطقة مسطرد البترولية، إلى أهمية الاستمرار في رفع كفاءة المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد في إطار برنامج متكامل لرفع كفاءة كافة المناطق البترولية على مستوى الجمهورية للاستمرار بالظهور بشكل حضاري يليق بقطاع البترول.

كما أكد أهمية منطقة مسطرد البترولية كمنطقة استراتيجية ينبغي الحفاظ على مقوماتها ودعم منظومة التشغيل الآمن والسلامة داخل منشآتها مع الحرص على غرس مفاهيم السلامة والحفاظ على المكان كثقافة لدى العاملين.

ووجه الملا، خلال الاجتماع، بمراجعة المهام والاختصاصات والمسئوليات المتعلقة بالمناطق الجغرافية البترولية لتواكب المتغيرات الحديثة واستخدام أحدث التكنولوجيات في مجال التأمين والسلامة، الأمر الذي يحقق منظومة عمل متكاملة لكل منطقة.

وحرص الوزير على توجيه الشكر للعاملين بقطاع البترول بمناسبة افتتاح الرئيس السيسي مصفاة المصرية للتكرير، مُثمنا مجهوداتهم المتواصلة التي ساهمت في ظهور قطاع البترول بشكل حضاري يليق بمكانته كأحد أهم قطاعات الدولة، وفقا للبيان.

وحضر اجتماع اللجنة الجغرافية لمنطقة مسطرد البترولية الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ورؤساء شركات القاهرة لتكرير البترول، وأنابيب البترول، والتعاون للبترول، وبتروجاس، وبتروجت.