تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الكوسة جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.

البطاطس بين 2 و 3.5 جنيه.

البصل بين 3.75 و 5.75 جنيه.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 11 و17 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 و 3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و 5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و 6 جنيهات.

البامية بين 11 و17 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات

العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات.

الجوافة بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الرومان بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

البلح السماني بين 2 جنيه و5 جنيهات.

المانجو العويس بين 17 و27 جنيها.

المانجو الزبدية بين 11 و12 جنيها.