جرام الذهب في مصر يخسر 33 جنيها خلال 23 يوما (جراف تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

تراجعت أسعار الذهب في مصر منذ بداية شهر سبتمبر الجاري وحتى الآن بنسبة 3.8%، حيث خسر الجرام نحو 33 جنيها من قيمته.

وساهم في هذا التراجع الانخفاض الملحوظ لأسعار الذهب في مصر خلال الأيام الأخيرة تأثرا بهبوطها عالميا، حيث فقد الجرام حوالي 28 جنيها من قيمته في الأيام الخمسة الأخيرة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم الأربعاء 827 جنيها مقابل 833 جنيها أمس، بانخفاض 6 جنيهات.

ووصل سعر الجرام عيار 18 إلى نحو 709 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 945 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 6616 جنيها.

ويرصد مصراوي تطور سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر خلال أول 23 يوما من شهر سبتمبر الحالي من خلال الجراف التفاعلي التالي.