أكثر الكلمات إنتشاراً

فيضان النيل التصالح في مخالفات البناء سد النهضة أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك الجامعات الأهلية تنسيق الجامعات وقف إطلاق النار في ليبيا

جرام الذهب في مصر يخسر 33 جنيها خلال 23 يوما (جراف تفاعلي)

03:56 م الأربعاء 23 سبتمبر 2020
جرام الذهب في مصر يخسر 33 جنيها خلال 23 يوما (جراف تفاعلي)

أسعار الذهب

كتب- مصطفى عيد:

تراجعت أسعار الذهب في مصر منذ بداية شهر سبتمبر الجاري وحتى الآن بنسبة 3.8%، حيث خسر الجرام نحو 33 جنيها من قيمته.

وساهم في هذا التراجع الانخفاض الملحوظ لأسعار الذهب في مصر خلال الأيام الأخيرة تأثرا بهبوطها عالميا، حيث فقد الجرام حوالي 28 جنيها من قيمته في الأيام الخمسة الأخيرة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم الأربعاء 827 جنيها مقابل 833 جنيها أمس، بانخفاض 6 جنيهات.

ووصل سعر الجرام عيار 18 إلى نحو 709 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 945 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 6616 جنيها.

ويرصد مصراوي تطور سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر خلال أول 23 يوما من شهر سبتمبر الحالي من خلال الجراف التفاعلي التالي.

أسعار الذهب جرام الذهب الذهب

الخبر التالى:

هيئة البريد توضح المستندات المطلوبة لتحويل المعاشات إلى بطاقة ميزة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102141

    عدد المصابين

  • 90332

    عدد المتعافين

  • 5787

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 31455818

    عدد المصابين

  • 23068890

    عدد المتعافين

  • 968286

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تنويع المحفظة.. نجيب ساويرس يوضح أفضل خطة للاستثمار في الوقت الحالي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا